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(Görüntülü) Bitlis’te 15 Temmuz şehitleri anıldı

BİTLİS'te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi. Programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK...

BİTLİS'te, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi.

Programa, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, askeri erkân, polis memurları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Bitlis Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani tarafından dua edildi. Program şehit mezarına karanfillerin konulması ile sona erdi. Etkinlikler çerçevesinde Bitlis merkez Ulu Cami'de ise şehitler için mevlit okutuldu. 

 

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