(Görüntülü) Bitlis'te uçurtma şenliği

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te 'Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan öğrenciler, uçurtma uçurup, keyifli bir gün geçirdi. Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan El Aman Hanı arkasında düzenlenen etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şenliğe katılan öğrencilere hediye olarak şapka ve tişört dağıtıldı. Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Aras, her yıl 5 Haziran’da kutlanan Çevre Günü’nün bu yıl Ramazan Bayramı nedeniyle gecikmeli olarak kutlandığını belirterek şöyle konuştu: "Okullarımızda 2’nci dönemin başından bu yana çevre bilincinin oluşturulması ve aktifleştirilmesi için etkinliklerimizi sürdürdük. Bugün de etkinliklerin bir devamı olarak 4 farklı okuldan öğrencilerimizi alarak şenlik alanına getirdik. Buradaki amacımız, çocuklarımıza henüz küçük yaşlarda çevre bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması ve aileden başlayarak, okul-aile ve veli üçgeninde çevreye duyarlı, çevreyi bir emanet olarak bilen çevreyle bütünleşen bireylerin yetişmesini temin etmek. Öğrencilerimizi araçlarla buraya taşıdık. Uçurtmalarının ve yiyeceklerini verdik. Etkinliğin sonunda da tekrardan okullarına bırakacağız. İyi bir katılım oldu." Etkinliğe katılan ve eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler de kendilerine imkân sağlayan yetkililere teşekkür etti.