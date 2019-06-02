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(Görüntülü) Bitlis'te ramazan etkinliğine Orhan Ölmez’li final

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,() - BİTLİS'te ramazan ayının son etkinliğinde Orhan Ölmez sahne aldı. Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar,...

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,() - BİTLİS'te ramazan ayının son etkinliğinde Orhan Ölmez sahne aldı.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki konseri, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Kadın Kolları Başkanı Diba Zeydan ve yaklaşık bin 500 kişi izledi. Gece geç saatlere kadar süren konserde Ölmez, şarkılarını zaman zaman hayranları ile birlikte seslendirdi. Ölmez, Bitlis’te olmaktan memnun olduğunu belirterek, Manisa’da gittiği bağlama kursunda ilk aldığı notalardan birinin 'Bitlis’te Beş Minare' türküsü olduğunu söyledi. Ölmez’e günün anısına Başkan Tanğlay tarafından konser sonunda plaket ve beş minare figürlü bir tablo hediye edildi.

Tanğlay, ramazan ayı boyunca 27 gün etkinlik düzenlediklerini, Orhan Ölmez konseri ile final yaptıklarını belirtti. Tanğlay şunları söyledi: 

"27 gün süresince 50 bin nüfuslu kentte 45 bin kişiye iftar yemeği verdik. Bu da birlik ve beraberliğimizin, ramazan bereketinin göstergesidir. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah bu programları bundan sona da devam ettireceğiz. Önümüzdeki 2 gün boyunca çadırımızda ikramlarımız devam edecek. Ondan sonra da hemşehrilerimizle birlikte inşallah bayrama gireceğiz."
 

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