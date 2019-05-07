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(Görüntülü) Bitlis'te önce iftar, ardından konser

BİTLİS Belediyesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle kurulan iftar çadırında 1500 kişi iftarını açtı, iftarın ardından Arafane Grubu konser verdi. Bitlis Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda...

BİTLİS Belediyesi tarafından, ramazan ayı nedeniyle kurulan iftar çadırında 1500 kişi iftarını açtı, iftarın ardından Arafane Grubu konser verdi. Bitlis Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda iftar çadırı kurdu. Yaklaşık 1500 kişi, belediyenin kurduğu çadırda iftar yaptı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da vatandaşlarla birlikte iftarını açtı. Teravih namazının ardından Bitlisli Arafane Grubu konser verdi. Vatandaşlarla birlikte konsere katılan Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis'te ramazan etkinliklerinin çok renkli geçtiğini söyledi. Tanğlay, "Bitlis Belediyesi olarak bu yıl ramazan ayında hem iftar çadırımızı kurduk, hem de güzel organizasyonlar düzenleyeceğiz. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Şenliklerimiz geleneksel hale gelecektir. Bugün itibari ile ramazan iftar çadırımızı kurarak, iftarımızı vatandaşlarımızla birlikte yaptık. İlk günde 1500 kişiye yakın kişiyle iftar yaptık. Burada gönül sofrası kurduk. Burada hem iftar çadırımız ve sonrasında da Ramazan etkinliklerim devam edecektir. Bütün hemşehrilerimizi Ramazan çadırımıza bekliyoruz. Aileleri ile çocuklarıyla buraya gelmelerini istiyoruz. Alana çocuk oyun parkı kurduk. Aileler burada çeşitli etkinliklerle zaman geçirirken, çocuklarda oyun parkında eğlenecekler. Ay boyunca ilahi dinletileri, Kuran-ı Kerim dinletileri, semazenler, tiyatro gösterileri, çeşitli gruplar sahne alacaklar. Bu şekilde her akşam bizler de burada olarak vatandaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğiz" dedi.

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