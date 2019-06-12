(Görüntülü) Bitlis'te öğretmenlere ‘Temel Afet Bilinci' eğitimi

BİTLİS'te Acil Afet Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından düzenlenen 4 günlük eğitim programında 25 öğretmene 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi. İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Bitlis’te çeşitli okullarda görev yapan 25 öğretmene afet bilinci konusunda çeşitli kurslar verildi. Öğretmenler, 10 saat süren kurs sonunda ise uygulamalı olarak sahada arama kurtarma tatbikatı yaptı. AFAD İl Müdürü Ali Fuat Balkan, verilen eğitimler sonrası öğretmenlerin gönüllü bir AFAD temsilcisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bitlis'teki okullarda görev yapan 25 öğretmenimize başta temel afet eğitimleri bilinci olmak üzere depremler ve diğer afetlerle ilgili çeşitli eğitimler verdik. 3 gün süren bu eğitimlerin sonunda enkazda hafif arama kurtarma eğitimi de aldılar. Amacımız, kurumlar arası eşgüdümü oluşturabilmek ve afet eğitimleri konusunda daha iyi mesafe alabilmektir. Öğretmenlerimizden de büyük duyarlılık gördük. Bu eğitimlere katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımız, destek amaçlı ekipler olarak hizmet verecekler. Burada eğitim alan öğretmenlerimiz, kendi okullarında sorumlu oldukları için okullarında afet konusunda öğretmen ve öğrencileri de eğitecekler. Artık, her okulda bir AFAD temsilcisi gönüllü öğretmenimiz var diyebiliriz."