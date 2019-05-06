(Görüntülü) Bitlis'te liselilerden Türk sanat müziği konseri

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS'te Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Türk sanat müziği konseri verdi.



Bitlis Kültür Merkezi'ndeki konsere, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Veysel Sulukaya'nın koro şefliğini üstlendiği konserde öğrenciler birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Koro şefi Sulukaya, geleneksel hale gelen yıl sonu konserlerinde bu yıl Türk sanat müziği şarkıları seslendirerek konsept değişikliğine gittklerini söyledi. Sulukaya, "Koro ekibimizde 16 kız, 8 erkek bulunuyor. Bağlamalara ise dışarıdan gelen müzik öğretmenleri bizlere eşlik ediyor. Tüm sanatseverlere buraya teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum. İlimizde Türk sanat müziği biraz daha kısır döngüde ilerlemekte. Yöremiz gereği hep halk müziği konserleri verilmekte. Koro ekibimiz şu an işin mutfak kısmındalar. Ama önümüzdeki yıllarda akademik anlamda daha büyük çalışmalar yapacaklardır" dedi. Yaklaşık 2 saat süren konserde davetliler gönüllerince eğlendi.