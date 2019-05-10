(Görüntülü) Bitkin bulunan pitbull cinsi köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

MUĞLA Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) üyeleri, Ortaca ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan pitbull cinsi köpeğe sahip çıktı. Ortaca'nın Yerbelen Mahallesi'ndeki yol kenarında, dün öğle saatlerinde, bitkin vaziyette bir köpek fark edildi. Köpeği gören çevre sakinleri, HAYDOS'u arayıp yardım istedi. Hayvan ambulansıyla bölgeye giden HAYDOS ekibi tarafından merkereze götürülen hayvan, tedaviye aldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, köpeğin yanında bir parçalanmış çuval ve içinde tavuk ölüsü bulunduğunu söyledi. Pitbull'un da çuvalın içine konulduğunu, çuvalı yırtarak dışarı çıktığını düşündüklerini ifade eden Dağdelen, "İnsanlıkta gelinen son nokta. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. Resmen bile bile cinayet işlemeye teşebbüstür" dedi.