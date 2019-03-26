(Görüntülü) Bisikletiyle yüksekten düşen çocuk yaralandı
26 Mart 2019 Salı 20:33
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Doçent Karadağ: 'Ergenlik sivicesidir,...
- 2(Görüntülü) 'Domino karaciğer...
- 3'Domino karaciğer nakli'yle hayata...
- 4(Görüntülü) Kendisini böbreğiyle yaşama...
- 5(Görüntülü) Pedagogdan ailelere 'Momo'...
- 6Pedagogdan ailelere 'Momo' uyarısı
- 7Kendisini böbreğiyle yaşama bağlayan...
- 8Bel ve boyun ağrısını giderecek yöntem
- 9SMA hastası küçük Elif'in ilaç...
- 10(Görüntülü) Mesanesinden 522 gramlık...
- 1(Görüntülü) '40 dakika teneffüs'...
- 2'40 dakika teneffüs' uygulaması,...
- 3Dr. Öğr. Üyesi Dercan Gençbaş: Hedefimiz...
- 4"Geleceğin gazeteciliği sanal gerçeklikle...
- 5Kanada aktivite performans modeli eğitimi...
- 6Bağcılar'da HAYPADER Özel Eğitim...
- 7UNESCO ve Mektebim iş birliği '2023...
- 8Küresel değişime uyumda bilimsel kaynak:...
- 9(Görüntülü) Üniversiteliler, köy okuluna...
- 10Üniversiteliler, köy okuluna kitaplık...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Yangın, yolcu uçağına sıçramak üzereyken...
- 2(Görüntülü) Adana'da narenciye...
- 3DHA DIŞ – Yangın, yolcu uçağına sıçramak...
- 4Galatasaray, CEV Kupası'nda ikinci...
- 5(Görüntülü) Adana'da narenciye...
- 6flash
- 7flash
- 8Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü...
- 9Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs...
- 10Galatasaray - Trentino Itas (FOTOĞRAFLAR)
- 11flaş!
- 12Karaman'da 'Spor Kültürü ve...
- 13Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
- 14Kayseri’de 14 FETÖ şüphelisi adliyede...
- 15MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile hazırlık...
- 16DHA YURT - Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler,...
- 17DHA YURT - Narenciye paketleme tesisinin...
- 18Seyir halindeki otomobile pompalı saldırı;...
- 19Narenciye paketleme tesisinin deposunda...
- 20Erdoğan: Bu davaya ihanet edenler, artık...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:08
|06:50
|13:21
|16:51
|19:31
|21:01