Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

(Görüntülü) Bisikletçiler hakları için pedal çevirdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te bir araya gelen Bisikletli Ulaşım Platformu (BUP) üyeleri, yollarda bisikletli ulaşıma dikkat çekmek ve bisikletlilerin de haklarının olduğunu göstermek için 22 kilometrelik bisiklet...

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te bir araya gelen Bisikletli Ulaşım Platformu (BUP) üyeleri, yollarda bisikletli ulaşıma dikkat çekmek ve bisikletlilerin de haklarının olduğunu göstermek için 22 kilometrelik bisiklet turu düzenledi. BUP üyesi 40 kişi, geçen cuma günü akşam saatlerinde, İstanbul'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bugün bisikletleriyle toplanan grup, selelerine 'Bizim de hakkımız var', 'Bisiklet sıfır, benzin 6 lira' ve 'Ulaşım için bisiklet' yazılı dövizler astı. 22 kilometrelik şehir turunun ardından tekrar Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletçiler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı. BUP Sözcüsü Zeynep Arapoğlu ve beraberindeki bisikletçiler, daha sonra İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Bisikletçiler, Öner'e üzerinde bisiklet figürlerinin bulunduğu tişört hediye etti. Platform Sözcüsü Arapoğlu, "Marmaris Belediyesi mükemmel bir altyapı oluşturmuş. Düzenli bir şehir ve bisiklet yolları örnek teşkil ediyor. İstanbul'dan Marmaris'e gelerek burada bisiklet kullanıcıların yollarda da haklarını olduğunu ve araçlar yerine bisikletler gitmeleri için farkındalık turu düzenledik" dedi. Marmaris'te 2 gün kalacak bisikletseverler, 20 Temmuz Cuma günü Bodrum'a geçecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325