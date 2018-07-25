(Görüntülü) 'Bireysel silahlanma kadın cinayetlerini artırdı'

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi Sait Yıldırım, 'kadın cinayetleri' üzerine yaptığı araştırmasında, bireysel silahlanmanın kadın cinayetlerini artırdığının ortaya çıktığını söyledi. Doktora öğrencisi Sait Yıldırım, 3 ay boyunca 'son on yılda işlenen kadın cinayetleri' üzerine bir çalışma yaptı. Türkiye'de son on yılda 2 bin 380 kadının cinayete kurban gittiğine belirten Sait Yıldırım, birçok kadın cinayetinin, şiddet eylemlerinin yaygınlaşması ile sıradan bir olaya dönüştüğünü söyledi. Silah kullanımının artması nedeniyle kadın cinayetlerinin de yaygınlaştığına işaret eden Yıldırım, "Çalışma kapsamında son on yılda gazete, internet ve diğer ağ programları aracılığı ile elde edilen bin 260 cinayet vakasını ele aldım. Çalışmamda failin özellikleri, öldürme biçimi, nedeni, maktule yakınlığı ve öldürme aleti üzerinden birçok ayrı başlık dikkate aldım. İşlenen cinayetlerin sebepleri; çiftler arasında kişisel anlaşmazlıklar, kadının erkekten boşanma, terk etme ve reddetme talepleri, kadının aldatması, namus ve töre cinayetleri, ekonomik sorunlar ve erkeğin psikolojik sorunları. Ayrıca evlenmelerde kadın ve koca arasındaki yaş farkının artması şiddet ve cinayet eylemlerinin yaygınlaşmasına olanak sağlıyor" dedi. 'SİLAH AKSESUAR OLARAK KULLANILIYOR' Son yıllarda aldatma sonucu işlenen cinayetlerde de artış olduğunu kaydeden Sait Yıldırım, kadınların en çok eşleri ve sevgilileri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Bireysel silahlanma konusunda son yıllarda görülen artış cinayet eylemlerini sıradanlaştırdı. Ayrıca silah kullanımın yaygınlığı ile cinayet işleyen bireylerde intihar vakası yaygınlık kazanmakta. Bir an için öfkesini kontrol edemeyen erkek, cinayet işlemekte ve pişmanlıktan ötürü intihar ediyor. Bireysel silahlanmanın engellenmesi konusunda toplumsal ve yasal denetlemelerin sıklaştırılması gerekiyor. Silah sahibi olan her insan potansiyel olarak cinayet işlemeye meyilli bir yapıda oluyor. Bu sebeple cinayetleri engellemek için silah bulundurma ve taşımaya dair tedbirlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Özellikle pompalı silah elde edimi ve kullanımı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Kır ve kent bölgelerinde pompalı silah kullanımının yaygın olması kadın cinayetlerini artırmakta. Sadece resmi olarak değil yasa dışı silah edinimi oldukça yaygın. 178 ülkede silah edinme konusunda Türkiye 14'üncü sırada. Her dört evin birinde silah var. Türkiye'deki silahların yüzde 85'i ruhsatsız. Silah bir aksesuar olarak kullanılıyor. Ayrıca televizyon dizilerinin de silah kullanımını özendirdiği görülmekte. Aile içi sorunlar resmi kurumlar tarafından çözümlenirken bütün şiddet eylemlerine ortak bir yasal tedbir uygulanması çözüm odaklı olmamaktadır. Bunun yerine her olay bireysel olarak incelenmeli ve olayın işleniş biçimi ve aile yapısına göre çözüm önerileri sunulmalıdır. Cinayet eylemleri gerçekleşmeden tedbir alınmalıdır. Aksi takdirde mevcut olaylardan kadın cinayetlerinin katlanarak artacağı anlaşılmaktadır."