(Görüntülü) Bir uçuşun hikayesi

Hasan DEMİRBAŞ - Aslı DURAN/ANTALYA, () - HER gün yüz binlerce insanı gökyüzüne çıkarıp ulaşmak istedikleri noktalara kısa sürede ulaştıran uçakların uçuş öncesi hazırlıkları, ortalama 40 dakikada tamamlanıyor. Yüz binlerce yolcuyu bir yerden alıp başka bir yere kısa sürede taşıyan uçakların uçuş öncesi hazırlıklarını, görüntüledi. Yolculuk öncesi yolcular, iç hatlar için 1 saat, dış hatlar içinse 2 saat önceden havalimanına gelerek uçuş işlemlerini başlatıyor. Yolcular biniş kartlarını alıp valizlerini görevlilere teslim ettikten sonra uçağa en yakın kapının önüne yönlendiriliyor. Yolcuların seyahat kontrolleri devam ederken, alanda uçmak için bekleyen uçak için de hummalı çalışmalar yürütülüyor. UÇUŞ İÇİN SON ONAY KAPTAN PİLOTTAN Alandaki teknik ekip, uçağın içini ve dışını detaylıca kontrol ettikten sonra uçağa, A1 denilen uçak yakıtı yükleniyor. Yakıt işlemi devam ederken, başka bir ekip de yolcuların uçak içinde tüketeceği yiyecek ve içeceklerin yüklemesini yapıyor. Yolcuların valizlerini uçağa yerleştiren görevliler de zamanla yarışıyor. Teknik ekip uçuş kontrole izin verince uçuş ekibi (2 pilot, 4 hostes) uçağa geliyor. Kabin görevlileri uçağın içindeki yiyecek içeceklerden uçuş güvenliğine kadar her şeyi kontrol ederken, kaptan pilot ve yardımcısı kokpite girerek uçuş için hazırlıkları başlatıyor. Son olarak kaptan pilot uçağın etrafını turlayarak son kontrollerini yapıyor. Kaptan pilot onayı verdikten sonra da yolcular uçağa otobüslerle taşınıyor. 22 TON YAKITLA 5700 KİLOMETRE Türk tescilli bir havayolu operatörü olan Corendon Airlines'ın uçak teknisyeni Koray Bolakan, 'nın görüntülediği Boeing 737-800 tipli uçağın 187 yolcu kapasiteli, 22 ton yakıt kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. Uçağın azami menzilde 5700 kilometreye kadar gidebildiğini aktaran Bolakan, "Uçağı teknik olarak uçuş öncesi gözle görülebilir her yerini kontrol ettikten sonra uçuş ekibine teslim ediyoruz. Uçağımızda genellikle planlı ve plansız bakımları olmak üzere çeşitli işlere tabi tutma gereklilikleri var. Bunu da yetkili teknisyenler olarak bizler gerçekleştiriyoruz. Uçuş öncesi planlanmamış arızalardan dolayı bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Lastik değişimi, planlanmamış elektronik arıza ve mekanik arızalar gecikmelere neden oluyor. Biz de en kısa zamanda teknik problemleri gidererek uçağımızı uçuşa hazır hale getirip uçuş ekibine teslim ediyoruz. Öncelikli görevimiz ve hedefimiz uçuş emniyetini sağlamak" diye konuştu. UÇAK 40 DAKİKADA UÇUŞA HAZIR Corendon Airlines'ın operasyon müdürü Kemal İbiş de az zamanda çok iş yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bir yandan yolcular ile ilgili işlemler devam ederken aynı zamanda uçuş için de detaylı çalışmalar yapıldığını dile getiren İbiş, seyahat belgesinde sıkıntı olan bir yolcunun, hiçbir şekilde uçuşa kabul edilmediğini söyledi. Teknik ekibin hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş ekibini uçağa aldıklarını anlatan İbiş, “Uçak uçuşa hazır olduktan sonra ekiplerimiz uçağa biniş işlemlerini yapıyor. Yolcularımız uçağa yerleştikten sonra uçuş hazır hale geliyor. Bu süreç yaklaşık 40 dakikada tamamlanıyor" dedi. PİLOTLAR BİRKAÇ GÜN ÖNCEDEN UÇUŞA HAZIRLANIYOR Uçağın kaptan pilotu Mesut Ovalı ise 20 yıldır havada olduğunu söyledi. Uçuşa birkaç gün önceden hazırlanmaya başladığını belirten Ovalı, yiyip içtiklerine, uykusuna, her şeye dikkat ettiğini ifade etti. Uçuş için havalimanına 1,5 saat önce geldiklerini anlatan Ovalı, “Ekiple uçuş öncesi havalimanında toplantı yapıyoruz. Sonra uçağa gelip uçuş öncesi kontrollerimizi, bütün acil ve normal ekipmanlarımızın kontrollerini yapıyoruz. Hazır olduğumuzda yolcularımızı davet edip havalanıyoruz" diye konuştu. HOSTESLER HEP GÜLER YÜZLÜ Kabin amiri olarak görev yapan hostes Elçin Ural da her zaman güler yüzle yolcuyu karşıladıklarını belirtti ve "Yolcuların memnuniyeti ve güvenliği için her zaman güler yüzle hazır bekliyoruz. Uçuş esnasında sürekli güvenliği kontrol ediyoruz. Yolcunun memnun olması için güler yüzle servis yapıyoruz" dedi.