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(Görüntülü) Bir haftadır göremediği sokak köpeğiyla buluşma anı duygulandırdı

KARS'ta üniversite öğrencisi Sevgi Öncay'ın, bir haftadır görmediği sokak köpeğiyle kavuşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Buluşma anında köpek, Öncay'ı yaladı. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü öğrencisi...

KARS'ta üniversite öğrencisi Sevgi Öncay'ın, bir haftadır görmediği sokak köpeğiyle kavuşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Buluşma anında köpek, Öncay'ı yaladı.

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Bölümü öğrencisi Sevgi Öncay, geçen aylarda okula giderken yolda gördüğü sokak köpeğine bakmaya başladı. Öncal, 'Güzel' ismini verdiği köpeğiyle okula birlikte gidip gelmeye başladı. Öncay, geçtiğimiz hafta okula bir hafta ara verdi. Bu aradan sonra okuluna dönen Sevgi Öncay, kampüs yolunda gördüğü köpeğine seslendi. Öncay'ın sesini duyan köpek koşarak yanına geldi ve boynuna atıldı. Güzel, bir haftadır görmediği Sevgi'nin yanaklarını yaladı. Köpeği ilk olarak fakülte bahçesinde gördüğünü söyleyen Sevgi Öncay, "Her derse gittiğimde onu da yanımda götürmeye başladım. Daha sonra köpekle aramda özel bir bağ oluştu. Sadece sesimi bile duyması yeterli. Hatta bir ödevimde ondan yararlanmıştım, onunla çok güzel bir video çekmiştik. Onu sadece bir sokak köpeği değil can olarak görüyorum. Bir haftadır okula gitmiyorum, onun için de görememiştim. Bugün karşılaştık ve hasret giderdik. Bir anda görünce çok sevindim. Çağırınca da hemen yanıma geldi" dedi.

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