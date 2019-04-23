(Görüntülü) Bir günlüğüne rektör oldular

Elif VARAN-Ömer Hasar/İSTANBUL, () – HALİÇ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Eren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti. “ÖN YARGILARI OLMADIĞI İÇİN YARATICI ÇÖZÜMLER SUNUYORLAR” Üniversitenin yakınındaki ilkokul ile geçen yıldan beri iş birliği içerisinde olduklarını belirten Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Fatih Cetiz, “Projelerimiz kapsamında, ilkokul öğrencilerinin Matematik ve Fen derslerini sevmelerini sağlıyoruz ve okulu daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Hem öğretiyoruz hem de eğlendiriyoruz. Bugün de 23 Nisan sebebiyle iş birliğinde bulunduğumuz ilkokul öğrencilerini üniversitemize davet ettik, rektörlük makamında ve senato odasında ağırladık, onların fikirlerini aldık. Çünkü dünyaya çocuk gözünden bakmak bizim sorunlarımızı daha iyi çözebilir. Çocuklar bizim göremediklerimizi görüyor ve farkına varabiliyor. Kendi dünyalarında yaratıcılıkları henüz bozulmadığı ve ön yargıları olmadığı için daha yaratıcı çözümler sunabiliyorlar. O yüzden çocuklarla çalışmayı ve onları burada ağırlamaya çok seviyoruz ve fikirlerini değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı. “İŞ BİRLİKLERİNİN ARTMASI GEREKİYOR” Her üniversitenin yakınındaki ilkokul ve ortaokul ile iş birliği yapması gerektiğine vurgu yapan Fatih Cetiz, “Geleceğimiz için çocuklarla daha iyi, daha kaliteli vakit geçirmeyi sadece anne-babaya veya okula bırakmak gerekmiyor. Toplum olarak biz de bu durumdan sorumluyuz. Özellikle üniversite öğrencilerine ve yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum; ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımızın onlara destek olacak kişilere ihtiyacı var. İlkokul-Üniversite iş birliklerinin artması gerekiyor. Öğrencilere, uzak olmadığımızı göstermemiz lazım. Böylece aramızdaki iletişim de kuvvetlenir ve toplumdaki kutuplaşma da bir nevi azalır” diye konuştu. “DAHA FAZLA YEŞİLLİK İSTİYORUM” Rektörlük makamına oturan Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Ayşe Nur Şahin ise, “’Daha fazla yeşil alan olmasını istiyorum. Ayrıca üniversitelerin yakınındaki ilkokul ve ortaokullarla iş birliği yapması gerekiyor. Ben rektör olarak bu talimatı verirdim” dedi.