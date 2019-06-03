Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?

(Görüntülü)Binlerce kadını dolandırdılar, Sakarya'da yakalandılar

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları şirket ile yüksek kâr marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandırdıkları iddia edilen Gökhan Ö. ve Suna U., polis tarafından Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına...

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kurdukları şirket ile yüksek kâr marjıyla ortaklık teklif ederek binlerce kadını dolandırdıkları iddia edilen Gökhan Ö. ve Suna U., polis tarafından Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Kuşadası'nda 2017 yılı Ekim ayında 'Ava İş Yerim' isimli şirket kuran Gökhan Ö. ile Suna U., sosyal medyada kadınlara yüksek kâr marjıyla ortak olmaya davet etti. 3 ay içerisinde 36 bin üyeye ulaşan sosyal medya adresleri üzerinden kadınlardan bayilik adı altında 150 lira ile 10 bin lira arasında para toplayan iki kişi ile ilgili 2018 yılı Şubat ayında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Gökhan Ö. 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, Suna U. ise hamile olması göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu Gökhan Ö. de 2018 Ağustos ayında tahliye edildi.

Binlerce mağdurun şikayetleri devam ederken, Gökhan Ö. ve Suna U. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, şüphelilerin Sakarya'da bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı. Suna U. Adapazarı'nda, Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlaması bulunduğu, ayrıca Gökhan Ö. hakkında 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan arama kararı olduğu öğrenildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328