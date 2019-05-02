(Görüntülü) Bingöl'de sağanak yağış sele dönüştü

BİNGÖL'de sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden olurken, yolda biriken suda araçlar ilerlemede zorlandı.



Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yağmurdan korunmak için zor anlar yaşadı. Ani bastıran yağış nedeniyle trafik akışında da aksamalar yaşatırken, Karşıyaka mahallesinin bazı bölgesinde sel meydana geldi.