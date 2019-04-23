Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrencilerin seslendirdikleri Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde, coşkuyla kutlandı. Kentte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yeşilyurt Ortaokulu'nda yapılan törene; Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum müdürleri ile öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin'in konuşma yaptığı törende öğrencilerin seslendirdiği Türkçe ve Kürtçe şarkılar, ilgiyle dinlendi.
(Görüntülü) Bingöl'de 23 Nisan coşkusu
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, () - BİNGÖL'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, öğrencilerin seslendirdikleri Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde, coşkuyla kutlandı. Kentte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli...
23 Nisan 2019 Salı 17:26
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