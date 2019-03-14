Gülseli KENARLI / İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti. Yıldırım burada taksicilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
(Görüntülü) Binali Yıldırım taksi durağını ziyaret etti
Gülseli KENARLI / İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Sultangazi Ahmet Yesevi Taksi Durağını ziyaret etti. Yıldırım burada taksicilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
14 Mart 2019 Perşembe 17:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.