Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
(Görüntülü) Binali Yıldırım, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic ile görüştü
Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi ziyaret kapsamında İstanbul'da bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile...
27 Mart 2019 Çarşamba 17:35
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