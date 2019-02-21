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(Görüntülü) Binali Yıldırım, Silivri'de -1

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Silivri ve Çatalca'da sürdürüyor. Yıldırım, ilk olarak Silivri Otogarı'nı ziyaret etti....

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Silivri ve Çatalca'da sürdürüyor. Yıldırım, ilk olarak Silivri Otogarı'nı ziyaret etti.  Yıldırım, otogar esnafını ziyaret etmeden önce bir kişi, yanına gelerek genel af istediklerini söyledi. Yıldırım ise, “Sen af istiyorsun ama öteki taraf da 'benim hakkım ne olacak' diyor" dedi. Af isteyen kişi ise en azından kamu davalarına  af gelmesini isteyince, Yıldırım, "Onların hepsi bir bir çalışılıyor. Kamu vicdanı nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsek bu sefer başka mağduriyetler olur. Allah kurtarsın" diye cevap verdi. 

Otogarda esnafı ziyaret eden Yıldırım buradaki taksi durağına da uğradı. Binali Yıldırım, bir taksinin direksiyonuna geçti, taksicilerle fotoğraf çektirdi. 


 

OKUL DAVETİNİ KIRMADI

Daha sonra yanına gelen Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni öğrencisi Merve Sude, Yıldırım'ı okuluna davet etti. Yıldırım, "Bugün gelemeyiz program çok yoğun" dedi. Merve Sude'nin ısrarı üzerine Binali Yıldırım, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne uğradı. Yıldırım ziyareti sırasında öğrencilerle fotoğraf da çektirdi.

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