İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı. Eyüpsultan Camii'nde ikindi namazını kılan Yıldırım, ardından Cemal Peçe, Havva Peçe, Ömür Karagülmez'in cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler Eyüpsultan Türbesi'nde dua etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım'a gençler slogan atarak destek oldu. Binali Yıldırım gençlere karanfil verdi.
(Görüntülü) Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı
İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini bıraktıktan sonra 31 Mart yerel seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı. Eyüpsultan Camii'nde ikindi...
19 Şubat 2019 Salı 18:51
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