(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM PARTİSİNİN BAYRAMLAŞMA TÖRENİNDE KONUŞTU-2
05 Haziran 2019 Çarşamba 16:59
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