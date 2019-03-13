İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, daha sonra Nuri Pakdil Nikah Sarayında gerçekleşen Oktay Duman ve Ebru Gürbüz çiftine sürpriz yaparak nikah şahitliklerini yaptı.
(Görüntülü) Binali Yıldırım nikah şahitliği yaptı
İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy'de bulunan Nuri Pakdil Kültür Merkezinde düzenlenen "Seçmen Buluşması" programına katıldı. Yıldırım, daha sonra...
13 Mart 2019 Çarşamba 17:58
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