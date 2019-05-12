İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya'nın hayatını kaybeden eşi Dinemis Akkaya'nın cenaze namazına katıldı. Dinemis Akkaya için öğle vakti Karacaahmet Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Dinemis Akkaya'nın ailesi ve yakınları katıldı. Dinemis Akkaya kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(Görüntülü) Binali Yıldırım, Muzaffer Akkaya'nın eşinin cenaze namazına katıldı
İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Deniz Nakliyat eski Genel Müdürü Muzaffer Akkaya'nın hayatını kaybeden eşi Dinemis Akkaya'nın cenaze namazına katıldı. Dinemis Akkaya için öğle...
12 Mayıs 2019 Pazar 16:15
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