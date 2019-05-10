Gülseli KENARLI / İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti. Binali Yıldırım, Yılmaz'ı Beykoz Konakları'ndaki evinde ziyaret ederek, geçirdiği rahatsızlık dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
(Görüntülü) Binali Yıldırım, Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti
Gülseli KENARLI / İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı ziyaret etti. Binali Yıldırım, Yılmaz'ı Beykoz Konakları'ndaki evinde ziyaret ederek, geçirdiği rahatsızlık...
10 Mayıs 2019 Cuma 17:26
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