(Görüntülü) Binali Yıldırım Mesrob Mutafyan'ın cenaze törenine katıldı (2)

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ, İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Ermeni Cemaati’ne taziyelerini iletti. Öğle saatlerinde Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’ne gelen Binali Yıldırım, önce Ermeni Cemaati’ne taziyelerini iletti. Taziye çıkışı yaptığı konuşmada Yıldırım, Ermeni Cemaati için üzücü bir gün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu dünya bize rabbimizden bir mirastır. Bu miras hepimize yeter. Ayrılıkları değil, ortak yanlarımızı daha çok öne çıkaracağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Dünyada son zamanlarda artan aşırıcılığa karşı birlikte mücadele edeceğiz. Yeni Zelanda’da yaşananlar insanlık adına utanç verici bir olaydır. Kin ve nefret tohumlarını aşılayacak, söylemlerden ve eylemlerden vazgeçmemiz lazım. Tarihte bunun bedelini çok ağır ödedi. Haçlı Seferleri Avrupa’da başlayan mezhep savaşları milyonlarca insan anlamsız bir şekilde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Anadolu’da ve Ortadoğu’da da mezhep kavgaları insanlara kan ve gözyaşı getiren şeylerdir." Osmanlı'da Ermenileri'in 'Millet-i Sadıka' adıyla ün yaptığını beliren Yıldırım, "Ermeni kardeşlerimiz Osmanlı’nın maliyesinden kültür ve sanatına kadar çok büyük hizmetler etmiş. Biz de medeniyetleri buluşturan hoşgörü şehri İstanbul’da kardeşçe yaşayacağız. Birlikte çalışacağız ve gelecek kuşaklara daha iyi günler birlikte sağlayacağız."dedi.