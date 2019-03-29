(Görüntülü) BİNALİ YILDIRIM KADIN ADAYA PARMAK SALLAYAN DEĞİL, KADINLARI BAŞ TACI YAPAN BAŞKANI SEÇECEKSİNİZ
29 Mart 2019 Cuma 09:29
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