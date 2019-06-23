Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak binaya giriş yaptı.
(Görüntülü) Binali Yıldırım İl Başkanlığında
Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Saat 18.40 sıralarında il başkanlığına gelen Yıldırım, kendisini karşılayanlarla...
23 Haziran 2019 Pazar 18:58
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