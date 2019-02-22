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(Görüntülü) Binali Yıldırım, gençlerin şarkılarına eşlik etti, ders dinledi

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İSTANBUL   AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez'de bulunan Neşet Ertaş Sanat Atölyesi'nde eğitim alan gençlerin...

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İSTANBUL  

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez'de bulunan Neşet Ertaş Sanat Atölyesi'nde eğitim alan gençlerin söylediği parçaları dinleyen Yıldırım, şarkılara eşlik etti. Binali Yıldırım, sınıftan ayrılmadan önce gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, atölyede bulunan eşit ağırlıklı sınıfa da uğrayarak, gençlerle birlikte ders dinledi. 

Yıldırım, atölyeden ayrılmadan önce robotik kodlama sınıfında bulunan öğrencilerin çalışmalarını inceledi ve yaptıkları projelere yönelik bilgiler aldı.


 

ÖĞRENCİLERİN SEVGİ GÖSTERİSİ

Yıldırım daha sonra burada, lise son ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Binali Yıldırım, programın ardından dışarı çıktığı sırada Ayşe Demir isimli bir kadın ile görüştü. Demir, Binali Yıldırım'a, "Sizi çok özledim, sizi çok görmek istedim. İnşallah kazanacaksınız" dedi. Yıldırım da, "Allah senden razı olsun, sağol " diyerek, Ayşe Demir'e sarıldı. Binali Yıldırım daha sonra öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocukların sevgi gösterisine karşılık vererek onları kucakladı ve fotoğraf çektirdi.

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