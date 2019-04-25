Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. Öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne giden Yıldırım burada yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Yıldırım çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. Gazetecilere, “Dinlenebildiniz mi?" diyen Yıldırım'a, “Siz dinlenebildiniz mi?" sorusu yöneltildi. Binali Yıldırım, gülümseyerek karşılık verdi.
(Görüntülü) Binali Yıldırım Eyüpsultan Belediyesi'ni Ziyaret Etti
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Eyüpsultan Belediyesini ziyaret etti. Öğle saatlerinde Eyüpsultan Belediyesi'ne giden Yıldırım burada...
25 Nisan 2019 Perşembe 15:39
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