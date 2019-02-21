(Görüntülü) Binali Yıldırım: Edirne-İstanbul hızlı treni Çatalca'dan geçiyor

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Çatalca'ya çok güzel projeler, çok güzel hizmetler var. Benim bakanlığım zamanında planladığım Edirne-İstanbul hızlı treni Çatalca'dan geçiyor. Hızlı tren inşaatı başlıyor, hayırlı uğur olsun" dedi.





Binali Yıldırım, Silivri'nin ardından Çatalca'ya geçti. Yıldırım burada seçim otobüsü üzerinden bir konuşma yaparak, "İstanbul'un en büyük arazisine sahip Çatalca. Ama İstanbul'un en büyük ilçesinin bir eksiği var. Mesut değil Çatalca. Çatalca 31 Mart'ta mesut olacak mı?" dedi.





“EDİRNE-İSTANBUL HIZLI TRENİ ÇATALCA'DAN GEÇİYOR"



Yıldırım, “Çatalca'ya çok güzel projeler, çok güzel hizmetler var. Benim bakanlığım zamanında planladığım Edirne-İstanbul hızlı treni Çatalca'dan geçiyor. Hızlı tren inşaatı başlıyor, hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.



Yıldırım, "İstanbul'un olduğu gibi Çatalca'nın da ulaşımla ilgili sorunları var. İstanbul'a ulaşımla ilgili sorunları var. Biz bunu çözer miyiz? Hiç merak etmeyin, bu bizim işimiz" dedi.



Çatalca'nın otopark sorunu olduğunu belirten Yıldırım, bunun da çözüleceğini söyledi.





“GENEL SİYASETİN GÜRÜLTÜSÜ İÇERİSİNDE YEREL SORUNLAR UNUTULMASIN"



Binali Yıldırım, "Biz istiyoruz ki İstanbul'da da, Çatalca'da da yerel sorunlar konuşulsun, yerel hizmetler konuşulsun. Genel siyasetin gürültüsü içerisinde yerel sorunlar unutulmasın. Biz mümkün mertebe aday olduğumuz ilin, ilçenin konularını görüşeceğiz. Genel siyaseti bırakalım genel başkanlar yapsın. Bizim işimiz İstanbul, Çatalca" dedi.