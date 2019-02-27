Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taşdelen Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. 92 yaşında hayatını kaybeden Erzincanlı Şahhanım Sarıbal'ın cenaze töreninde Yıldırım'ın yanı sıra Çekmeköy Belediye Başkanı ve Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz da bulundu. Binali Yıldırım cenaze töreninin ardından Sarıbal'ın ailesine taziyelerini iletti.
(Görüntülü) Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL,()-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taşdelen Hacı Bektaş-i Veli Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı. 92 yaşında hayatını kaybeden Erzincanlı Şahhanım...
27 Şubat 2019 Çarşamba 16:05
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