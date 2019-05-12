İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Anneler Günü'nü kutladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin gününü kutluyor, annelerimizin ellerinden öpüyorum. Küçük yaşta annesini kaybeden biri olarak bugünün benim için ayrı bir anlamı var. Aynı zamanda bugün Hemşireler Günü. Sağlık için insanların daha iyi yaşaması için büyük fedakarlıklar yapan hemşirelerimizin gününü de tebrik ediyorum."
(Görüntülü) Binali Yıldırım "Anneler günü"nü kutladı
İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Anneler Günü'nü kutladı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Başta şehit...
12 Mayıs 2019 Pazar 15:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.