Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe başkanlığı karşısında bulunan Sultanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Okulun üst katlarında pencerelerde toplanarak kendisini görmek isteyen, cep telefonlarıyla fotoğraflarını çeken öğrencileri Yıldırım, eliyle selamladı.
(Görüntülü) Binali Yıldırım'a, Sultanbeyli'de öğrencilerden sevgi gösterisi
Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, () AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdürüyor. Yıldırım, Sultanbeyli AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlçe...
22 Şubat 2019 Cuma 15:36
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