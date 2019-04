(Görüntülü) Bilim insanları ‘Beyaz Et Kongresi’nde buluştu

BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından Antalya’da iki yılda bir düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK) bugün başladı. Kongreye, 32 ülkeden binlerce bilim insanı katıldı. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından Antalya’da iki yılda bir düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK) bugün başladı. 32 ülkeden ziraat, veteriner, gıda mühendisleri ile doktorlardan oluşan binlerce bilim insanı ve sektör paydaşlarının katıldığı kongrede, Türkiye kanatlı eti sektörü, dünyada uygulanan son teknolojik ve bilimsel gelişmeler konuşuldu. Kongrenin açılış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürü Mümtaz Sinan, BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan yaptı. BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, yaptığı konuşmada, beyaz et sektörünün modern ve ileri teknolojilerin tamamını uygulayarak bugüne geldiğini ve protein açığını kapatmak için de çok önemli görevler üstlendiğini söyledi. “ANA DAMIZLIK ÜRETİMİ İÇİN ADIM ATMA ZAMANI GELDİ” Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdürü Mümtaz Sinan, kanatlı üretimdeki artışın diğer hayvansal gıdalara göre daha fazla olduğuna dikkat çekti. Sinan, “Artan tüketime bağlı olarak kanatlı ürünlerin kalite standartlarının artırılması önem arz etmektedir. İnsan beslenmesinin en önemli besin zincirini oluşturan hayvansal gıdaların güvenlik önlemleri almakla gerçekleşecektir. Üretimler tam entegre tesislerde gerçekleşmektedir. Sektör ve devlet olarak elimizi taşın altına koymalıyız. Dışa bağımlı olduğumuz enzimler, vitaminler, aşı ve ilaç üretimine de sektörün el atması gerektiğini düşünüyorum. Ana damızlık üretimi için bir adım atma zamanı geldiğini düşünüyorum” dedi. “SEKTÖR OLARAK EN FAZLA EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ” BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, sektör olarak en fazla eğitime önem verdiklerini söyledi. Kongrenin, sektörün eğitime verdiği önemi yansıttığını ifade eden Koca, “Eğitime önem verdikçe sektörümüz daha hızlı ve kaliteli üretim yapıyor. Kongrede bilgileri güncelleyeceğiz. Kongremizdeki tüm tebliğler, yabancılar tarafından taranmaya başlandı. Bu kongrenin dünya çapında tanımlanması ve kabul görmesi açısından, kongremizde yer alan tebliğler dünyadaki ilgili tüm kişiler ve kuruluşların erişimine sunulmuş oldu” ifadelerini kullandı. “HALKIMIZIN PROTEİN AÇIĞINI KAPATMAYI GÖREV EDİNDİK” Beyaz et sektörünün modern ve ileri teknolojilerin tamamını uygulayarak bugüne geldiğine dikkat çeken Koca, “Sektör olarak halkımızın protein açığını kapatmak için de çok önemli görevler üstlendik. Firmalarımız en önemli özellik olarak kazandıklarını tamamını hatta ilave olarak öz kaynakları ekleyerek yatırıma yönlendirdiler. Bugünkü ivmenin en önemli nedeni de budur” dedi. “KANATLI ETİN PAYI YÜZDE 36,3” Dr. Koca, yaptığı konuşmada dünyada toplam et üretiminin 2018 yılında 335 milyon ton ve bu üretimin 120,6 milyon tonu kanatlı et olduğunu söyledi. Kanatlı etin payının yüzde 36,3 olduğunu belirten Koca, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya nüfusu sürekli artıyor. 2018 yılında 7,6 milyar, 2050’de 9,77 milyar, 2100’de 11,18 milyar olacak. En fazla nüfus artışı Afrika’da bekleniyor. Asya kıtasında ise, Çin’de nüfus azalması beklentisi nedeniyle bir miktar gerileme söz konusu. Refahta iyileşmenin gerçekleşeceğini söylesek de, özellikle artan nüfusun beslenmesi ve dengeli beslenmenin sağlanması geleceğin ana gündem maddesi olacaktır. Dünya Ekonomik Forumu’nun çalışmasına göre, dünyada en ciddi 10 sorun arasında iklim değişikliği en başta, büyük ölçekli çatışmalar ve savaşlar, gelir eşitsizliği, yoksuzluk ile mücadele, gelecek ve su güvenliği üst sıralarda yer alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü’nün dünyadaki gıda güvensizliği 2017 raporuna göre, 2016 yılında 815 milyon kişi yetersiz besleniyor ve gıda konusunda etkileniyor. Dünyada toplam et üretimine bakıldığında 2018 yılında 335 milyon ton ve bu üretimin 120,6 milyon tonu kanatlı et. Kanatlı etin payı yüzde 36,3. Kanatlı et 2015 yılında dünyada en fazla üretilen et konumuna geçti. 2025 yılında bu rakamın yakalanacağı tahmin ediliyordu ama 2015 yılında ne fazla üretilen et durumuna geldi. Tavuk eti üretiminin neden hızlandığı sorusuna cevap olarak iki neden gündeme geliyor. Birincisi çevre dostu olması, ikincisi de en etkin geri dönüşümüne sahip olması.” 2018 YILINDA 81 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK Türkiye’de kanatlı eti üretiminin 2000-2018 yılları arasında 3.4, 2010-2018 yılları arasında ise 1.5 kat arttığını ifade eden Koca, “Kanatlı eti üretimi 2018 yılında 2,23 milyon tona çıkmıştır. Bunun 2,16 milyon tonu tavuk eti 70 bin tonu hindi etidir. Kanatlı eti üretiminin yüzde 96,9 u tavuk eti, yüzde 3,1 hindi etidir. Üretilen tavuk etlerinin en az yüzde 95’i piliç etidir. Türkiye’de kişi başına kanatlı eti tüketimi sürekli artarak 22 kilogramlar seviyesine ulaşmıştır. Geçmiş yıllarda görünen artış hızının son yıllarda yavaşlamasını et konusundaki politikaların belirsizliği ile açıklayabiliriz. Tüketimi artırmada da hindi eti büyük bir potansiyel olarak önümüzde durmaktadır.” dedi ve şöyle devam etti: “Türkiye, Dünya üretiminden yüzde 2,3 pay almaktadır. Tavuk ayağı dahil Türkiye’nin ihracatı 2018 yılında 500 bin tonu aşmıştır. 2018 yılında Dünya ticaretinde yüzde 3,7’lik paya ulaşmıştır. 2018 yılında 81 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz en fazla ihracatı ise Irak’a yapmıştır. Mevcut pazarları büyütme ve yeni pazarlara girme çalışmalarımız ise sürüyor.” “BEYAZ ET SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEDE ÖNEMLİ” Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan ise, beyaz et hakkında doğru iddialarda bulunmadığına vurgu yaptı. Beyaz etin sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli bir yeri olduğunu ifade eden Ceylan, “İnsanların sağlıklı dengeli ve yeterli beslenmesi için görevlerimizi yerine getiriyoruz. Tarımsal alanlarda rekabet ve mücadele var. Tavuk eti dünyanın en fazla üretilen eti konumunda. İnsanlara sunduğu katkı çok anlamlı. Sektör, gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir işlevi yerine getiriyor. Piliçleri, tüm dünyayı beslemek için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.