BİLECİK BİLECİK merkeze bağlı Karaköy'de, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, sel sularında sürüklenen araçlar ise hasar gördü. Karaköy'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda ise maddi hasar oluştu.
(Görüntülü) Bilecik'te sel suları otoları sürükledi
BİLECİK BİLECİK merkeze bağlı Karaköy'de, sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, sel sularında sürüklenen araçlar ise hasar gördü. Karaköy'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Çok...
24 Haziran 2018 Pazar 16:05
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