(Görüntülü) Bilal Erdoğan'dan bor eleştirisi (2)

TÜGVA DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI



Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) açılışına TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA düzce Temsilciliği'nin açılışı için kente geldi. Açılışa Erdoğan'ın yanısıra TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve davetliler katıldı. Bilal Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Gençler, önümüzdeki seçimleri tercihleri çok iyi görmeniz lazım. Bugün 15 Temmuz gecesi kimler meydandaydı, kimler sokaktaydı, bu cesur milletin önünde durmak cesaretine, özgüvenine kimler sahipti kimler değildi bunları çok iyi görmeniz lazım. O gece milletin yanında olamayanlar bugün ne yüzle gelip milletin dik duruşlu liderlerini karalama kampanyaları yürütmeye çalışıyorlar. O gece evlerde saklanıp televizyon izleyip milletinin yanına gelmeye tenezzül edemeyenler şimdi kalkıp kahramanlık türküsü söylemeye çalışıyorlar. Buna kim inanır? Bu millet kimlerin kahraman olduğunu, kimlerin yönetmeye muktedir olduğunu bu ülkeyi kimlerin daha ileri taşıyıp taşımayacağını çok iyi görüyorlar. Gençlerimizin bunu görmesi çok önemli." dedi.





Bilal Erdoğan, AK Parti'nin sürekli kendisini yenilediğini belirterek, şöyle konuştu:



Çünkü gençler bakın okul zamanların da biraz muhalif olmak biraz ahkam kesmek çok havalı olur ama çoluk çocuğa karışınca evinizi kurma gereği olunca, meslek sahibi olma zamanı gelince, kariyerinizi planlamaya başladığınız zaman işte o zaman kim yönetime muktedirse, kim bu ilkeyi yönetirse bunları çok iyi görmeniz lazım. Allah’ın izni ile şu anda Cumhurbaşkanımız ve 16 yıldır onun yanında beraber yürüdüğü ekibi devamlı tazelenerek, devamlı gençleşerek bu ülkeye daha çok hizmet etmek için mücadele ediyorlar. Milletvekili adaylarının yüzde 10'u 25 yaşın altında, yaklaşık 4'te 1'i hanımlardan oluşuyor. Demek ki Türkiye'de devamlı kendisini yenileyen, devamlı kan tazelemesi yapan yine Cumhurbaşkanımızın partisi AK Parti ve onun ekibidir. Onun için değerli kardeşlerim görünen köy kılavuz istemez. Bu 16 yıl kimin hizmet ettiğini, kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini herhalde çok güzel gördünüz. Ama ben özellikle gençlerimizin yaşayacağı gelecek için Türkiye'nin damgasını vuracağı 21. yüzyıl için önümüzdeki 12 günün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonrası için de ufuklar çok aydınlık."







Ekonomi üzerinde oynanan oyunların seçimden sonra oynanamayacağını ifade eden Bilal Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şu anda ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlar, seçimler sonrasında oynanamayacak. Dar bir sürede acaba ne kadar kaybı göze alarak Türkiye'ye zarar veririz diyenler, seçimden sonra artık 5 yıl bu işe tahammül edemeyecekler ve gelip Türkiye'den para kazanmanın yollarına bakacaklar. Onun için 24 Haziran'dan sonra Türkiye 21. yüzyılın lider ülkesinin olmasının adımlarını atacaktır. Bugün İlhan Aliyev Türkiye'nin lider bir ülke olduğunu söyledi ama yetmez biz Türkiye'yi çok daha ileri taşımanın yollarına bakacağız."





Bilal Erdoğan açılışın ardından Düzce Belediyesi tarafından belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen iftara katıldı.



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()



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---TÜGVA DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI





Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) açılışına TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA düzce Temsilciliği'nin açılışı için kente geldi. Açılışa Erdoğan'ın yanısıra TÜGVA Genel Başkanı İsmail Emanet, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünde gençlere ayırdı ve seçimde yapacakları tercihin önemine değindi. Erdoğan, "Gençler, önümüzdeki seçimleri tercihleri çok iyi görmeniz lazım. Bugün 15 Temmuz gecesi kimler meydandaydı, kimler sokaktaydı, bu cesur milletin önünde durmak cesaretine, özgüvenine kimler sahipti, kimler değildi. Bunları çok iyi görmeniz lazım. O gece milletin yanında olamayanlar bugün ne yüzle gelip milletin dik duruşlu liderlerini karalama kampanyaları yürütmeye çalışıyorlar. O gece evlerde saklanıp televizyon izleyip milletinin yanına gelmeye tenezzül edemeyenler şimdi kalkıp kahramanlık türküsü söylemeye çalışıyorlar. Buna kim inanır? Bu millet kimlerin kahraman olduğunu, kimlerin yönetmeye muktedir olduğunu bu ülkeyi kimlerin daha ileri taşıyıp taşımayacağını çok iyi görüyorlar. Gençlerimizin bunu görmesi çok önemli." dedi.



Bilal Erdoğan, AK Parti'nin sürekli kendisini yenilediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Çünkü gençler bakın okul zamanların da biraz muhalif olmak biraz ahkam kesmek çok havalı olur ama çoluk çocuğa karışınca evinizi kurma gereği olunca, meslek sahibi olma zamanı gelince, kariyerinizi planlamaya başladığınız zaman işte o zaman kim yönetime muktedirse, kim bu ilkeyi yönetirse bunları çok iyi görmeniz lazım. Allah’ın izni ile şu anda Cumhurbaşkanımız ve 16 yıldır onun yanında beraber yürüdüğü ekibi devamlı tazelenerek, devamlı gençleşerek bu ülkeye daha çok hizmet etmek için mücadele ediyorlar. Milletvekili adaylarının yüzde 10'u 25 yaşın altında, yaklaşık 4'te 1'i hanımlardan oluşuyor. Demek ki Türkiye'de devamlı kendisini yenileyen, devamlı kan tazelemesi yapan yine Cumhurbaşkanımızın partisi AK Parti ve onun ekibidir. Onun için değerli kardeşlerim görünen köy kılavuz istemez. Bu 16 yıl kimin hizmet ettiğini, kimin doğru söylediğini, kimin yalan söylediğini herhalde çok güzel gördünüz. Ama ben özellikle gençlerimizin yaşayacağı gelecek için Türkiye'nin damgasını vuracağı 21. yüzyıl için önümüzdeki 12 günün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sonrası için de ufuklar çok aydınlık."



Bilal Erdoğan, ekonomi üzerinde de oyunlar oynandığını belirterek, "Şu anda ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlar, seçimler sonrasında oynanamayacak. Dar bir sürede acaba ne kadar kaybı göze alarak Türkiye'ye zarar veririz diyenler, seçimden sonra artık 5 yıl bu işe tahammül edemeyecekler ve gelip Türkiye'den para kazanmanın yollarına bakacaklar. Onun için 24 Haziran'dan sonra Türkiye 21. yüzyılın lider ülkesinin olmasının adımlarını atacaktır. Bugün İlhan Aliyev Türkiye'nin lider bir ülke olduğunu söyledi ama yetmez biz Türkiye'yi çok daha ileri taşımanın yollarına bakacağız." dedi.



​Bilal Erdoğan açılışın ardından Düzce Belediyesi tarafından belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen iftara katıldı.