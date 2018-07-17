(Görüntülü) Bigadiç’te çocuklar süs havuzunda serinliyor

BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde sıcaklardan bunalan çocuklar, parktaki süs havuzunda serinliyor.



​Bigadiç'te sıcakların artmasıyla birlikte vatandaşlar, kendilerini gölgelik alanlara attı, ağaç altlarından serinlemeye başladı. Bir grup çocuk ise Sanayi Camii önündeki parkta bulunan süs havuzunu tercih etti. Çocuklar, çevre sakinlerinin uyarısına karşın, hijyenik olmamasına rağmen gün boyu havuzun başından ayrılmadı.



İlçede yüzme havuzu olmamasından yakınan çocuklar, Simav Çayı’nın ve su kanallarının tehlikeli olduğunu, bu nedenle süs havuzunda serinlediklerini söyledi. Çevre sakinlerinin kendilerine kızdıklarını ifade eden çocuklar, ilçeye yüzme havuzu yapılmasını istedi.



4 Eylül Mahalle Muhtarı Mahalle Muhtarı Mehmet Dansık, ilçede çocukların yüzebilecekleri bir havuzun olmadığını ifade ederek, “Belediye başkanımızın yüzme havuzu projesi ve böyle bir sözü vardı. Umarız en kısa sürede bunu hayata geçirir. Çocuklarımızın yüzmesine karşı değiliz, ama süs havuzu kirli olduğu için, mikrop kapmalarından korkuyoruz. İlçemizin bir yüzme havuzuna ihtiyacı var” diye konuştu.