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(Görüntülü) Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir süpermarketin içinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'ı (21) bıçakla yaralayan ve 1500 TL parasını gasp eden C.A., yakalandı. Olay, geçen 4 Şubat'ta, Buca'daki bir süpermarkette meydana geldi. İşsiz olduğu...

İzmir'in Buca ilçesindeki bir süpermarketin içinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'ı (21) bıçakla yaralayan ve 1500 TL parasını gasp eden C.A., yakalandı.
Olay, geçen 4 Şubat'ta, Buca'daki bir süpermarkette meydana geldi. İşsiz olduğu bildirilen C.A., Ensar Camisi'nin tuvaletinde, hurdacılık yapan Resul Yazar'la karşılaştı. Yaklaşık 4 ay önce çalışmak için İzmir'e gelen Yazar, kendisine bıçak gösterip, para isteyen C.A.'yla tartışıp buradan uzaklaştı. C.A., yakındaki bir süpermarkete giren Resul Yazar'a, burada bıçakla saldırdı ve cüzdanındaki 1500 TL'sini alıp, koşarak uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yazar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Resul Yazar'ı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yazar'ın sol böbreğinin alındığı, sırtında ve yüzünde derin yaralar olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, marketin güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen olaydan sonra eşkalini belirledikleri, 'Deli Mehmet' lakaplı C.A.'yı, dün akşam saatlerinde yakaladı. Gözaltına alınıp, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen C.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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