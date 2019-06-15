(Görüntülü) Bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi

ADANA'da yolda yürüyen Nazan K.'nin(48) çantasını bıçak tehdidiyle gasbeden Mustafa Y.'yi(24), sevgilisinin adının yazılı olduğu boynundaki dövme yakalattı.



Olay, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, evine doğru yürüyen Nazan K.'nin yanına yaklaşan motosikletli, bıçak tehdidiyle kadının çantasını aldı. Motosikletli gaspçı kaçarken, Nazan K. bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polislere, gaspçının boynunda dövme olduğunu söyledi.



Hemen harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan yaklaşık 10 dakika sonra boynunda sevgilisin adı yazılı dövme olan Mustafa Y.'yi yakalayarak, gözaltına adlı. Şüphelinin üzerinden Nazan K.'ya ait cep telefonu ile 70 TL ve 1 çeyrek altın çıktı.



Mustafa Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, telefon, para ve altın Nazan K.'ye teslim edildi.