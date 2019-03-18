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(Görüntülü) Bıçakladığı bedensel engelli kuru yemişçiyi, boğazını keserek öldürdü (2)

160 LİRA VE 6 PAKET SİGARASINI ALMIŞ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldüren Gürsel K.'nın emniyette ifadesi alındı. Uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta...

160 LİRA VE 6 PAKET SİGARASINI ALMIŞ
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldüren Gürsel K.'nın emniyette ifadesi alındı. Uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir hafta önce izinli çıkan Gürsel K.'nın, Muktedir Çapur'un evine gittiği, Çapur'u vücuduna 30 kere bıçağı sapladığı, daha sonra da boğazını keserek öldürdüğü belirlendi. Muktedir Çapur'un üzerinde bulunan 160 TL'si ile 6 paket sigarasını gasp eden Gürsel K. emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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