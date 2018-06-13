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(Görüntülü) Beytüşşebap'ta emniyetten halka iftar yemeği

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, dün akşam şehit aileleri ve gazi yakınları ile vatandaşlara iftar yemeği verdi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, hazırladıkları yemekleri, kendi elleriyle vatandaşa ikram...

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü, dün akşam şehit aileleri ve gazi yakınları ile vatandaşlara iftar yemeği verdi. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, hazırladıkları yemekleri, kendi elleriyle vatandaşa ikram etti. İlçedeki halı sahada verilen iftar yemeğine, Kaymakam Murat Şener, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ve diğer yetkililer katıldı. İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, yemek öncesi yaptığı konuşmada, huzur ortamıyla birlikte polis- vatandaş kaynaşmasının sağlandığını belirterek, "Bu akşam esnaflarımızla, polislerimizle, gazilerimizle, şehit yakınlarımızla beraber Allah iftar açmayı nasip eti. Sağ olsun misafirlerimiz de bizlere katkıda bulundu. Vatanımızın bu köşesinde bize böyle bir gün yaşatması, onur ve gurur verdi. İnşallah Allah bugün tutuğumuz oruçları kabul eder, yaptığımız dualarımızı kabul eder. Vatanımızın her köşesinde olduğu gibi polislerimiz, burada görev yapmaktan gururlu onurludur. Vatanımıza, miletimize Allah zeval vermesin. Buradaki halkımız, bizim arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, akrabamız. Olanlarla beraber burada olmaktan mutluyuz. Tabi ailelerimizden ayrıyız, fakat sağolsun buradaki vatandaşlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız bu bizim ayrılığımızı hissettirmiyorlar. Hep beraberiz. Bu terör örgütlerine karşı da hep beraber duruyoruz. Burası da vatanımızın bir parçası, buradan olmaktan mutluyuz. Burada hizmet vermekten mutluyuz. En önemli amacımız buradaki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, burada elimizden gelen bütün gayreti sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Yapılan duaların ardından polis memurların kendi elleriyle ikram ettiği yemekler, ezan okunduktan sonra yendi.

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