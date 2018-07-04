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(Görüntülü) Beyoğlu’nda geleneksel sünnet şöleni yapıldı

İSTANBUL, () -BEYOĞLU Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 25’incisi düzenlenen “Beyoğlu Sünnet Şöleni” Kasımpaşa sahilinde gerçekleşti.   Şölende 400’den...

İSTANBUL, () -BEYOĞLU Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 25’incisi düzenlenen “Beyoğlu Sünnet Şöleni” Kasımpaşa sahilinde gerçekleşti.


 

Şölende 400’den fazla sünnet olacak çocuk katıldı. Çocuklar, animasyon gösterileri ve yarışmalarla eğlendi. Sünnet olmak için kayıt yaptıran çocukların kıyafetleri ve hastane masrafları Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılandı.


 

“YAVRULARIMIZIN REFAHI İÇİN UĞRAŞIYORUZ”


 

Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, hayatın değiştiğine, geliştiğine ve belediyenin hayatları ilgilendiren her alana dokunmaya ve kolaylaştırmaya çalıştığına dikkat çekti. Temizlik, park, bahçe, aydınlatma, çevre düzenlemeleri gibi konuların zaten asli görevleri olduğunu söyleyen Ahmet Misbah Demircan, “Bugün Beyoğlu’nda tam 15 tane semt konağı var. 2018 döneminde bin tane anaokulu çocuğumuz okuyacak. Semt konaklarımızda, binlerce çocuğa eğitim desteği veriyoruz. Hizmet verdiğimiz yetişkin annenin sayısı 7 bin. 3 bine yakın kadın sağlıklı yaşam için spor yapıyor. Eğitim ve kültür alanında, alanımızı o kadar genişletmeye çalışıyoruz ki yavrularımız daha iyi bir eğitim alırlar, geleceğe daha umutla bakarlar, daha iyi iş imkanlarına kavuşur ve böylelikle kendini, ailesini daha refah içerisinde nasıl yetiştirir diye uğraşıyoruz” diye konuştu.


 

Etkinliğe katılan aileler ise, bu etkinliğin her yıl düzenlendiğini, yardıma muhtaç insanlar olduğunu ve bunun için de Beyoğlu Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söylediler.


 

Aileler şölende kendilerine verilen “Cerrahi İşlem Kartı” ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Binası’na giderek çocuklarını sünnet ettirebilecekler.

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