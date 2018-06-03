Ersan SAN-İSTANBUL,() BEYOĞLU'NDA bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak üzerinde bulunan bir çanta atölyesinde saat 13.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü) Beyoğlu'nda yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı-1
Ersan SAN-İSTANBUL,() BEYOĞLU'NDA bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak üzerinde bulunan bir çanta atölyesinde saat 13.30 sıralarında...
03 Haziran 2018 Pazar 16:08
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