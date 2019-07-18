Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri durdu. İtfaiye ekipleri, düşme ihtimaline karşı panoları yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.
(Görüntülü) Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (1)
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayın katener adı verilen elektrik kablosu ile bir telekomünikasyon şirketine ait reklam panosunu taşıyan kablolar koptu. Bu nedenle nostaljik tramvay seferleri...
18 Temmuz 2019 Perşembe 23:50
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