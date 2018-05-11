Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi. Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi. Bir seyyar satıcı, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar" dedi. BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ. KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.
(Görüntülü) Beyoğlu'nda ibretlik görüntüler
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi. Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle...
11 Mayıs 2018 Cuma 15:23
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