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(Görüntülü) Beyoğlu'nda bariyerlere çarpan kamyonet devrildi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.   Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde...

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() BEYOĞLU Refik Saydam Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.


 

Kaza Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sevgin Kulaç'ın kullandığı 34 JZE 53 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyonet yola devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazanın yaşandığı alana dubalar koyarak önlem aldı. Devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor. 

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