Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda alev alev yanan bir gecekondu küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İstiklal Mahallesi İham sokakta bulunan bir gecekonduda öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan eve müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı anlarda yaşanan panik mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde gecekondunun alev alev yanması ve yanan evin yanındaki evde oturan bir kişinin yoğun dumanların arasından çıkıp evini terk ettiği görülüyor. Yangın nedeniyle küle dönen gecekondunun çatısı da çöktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(Görüntülü) Beyoğlu'nda alev alev yanan gecekondu küle döndü
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda alev alev yanan bir gecekondu küle döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İstiklal Mahallesi İham sokakta bulunan bir gecekonduda öğle saatlerinde...
30 Nisan 2019 Salı 17:11
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