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(Görüntülü) Beyoğlu AK Gençlik'ten Çanakkale şehitleri için özel video

İSTANBUL AK Parti Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehitlerimiz için özel bir video hazırlandı. Şehitler anısına gerçekleştirilen organizasyonda 200 metrelik Türk...

İSTANBUL

AK Parti Beyoğlu İlçe Gençlik Kolları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla şehitlerimiz için özel bir video hazırlandı.

Şehitler anısına gerçekleştirilen organizasyonda 200 metrelik Türk Bayrağı, yüzlerce gencin ellerinde mahalle mahalle dolaştırıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, çevre sakinlerine 18 Mart Zaferi'nin coşkusunu bir kez daha yaşattı. Mehter Marşı eşliğinde yapılan özel efektlerden oluşan video, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

 

 

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