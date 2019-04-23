(Görüntülü) Beylikdüzü’nde 23 Nisan şenlik havasında kutlandı

İSTANBUL, ()- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü Beylikdüzü'nde şenlik havasında kutlandı. 7'den 70'e herkesin katıldığı kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.





23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yaşam Vadisi 1’inci Etap Çanakkale Rölyef Alanı'ndan başlayarak Yaşam Vadisi 2’inci Etap’ta son bulan kortej yürüyüşüne Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin yanı sıra; Pakistan, Hindistan, Estonya, Makedonya, Rusya, Kıbrıs, Meksika ve Bulgaristanlı çocuklar ve birçok Beylikdüzülü vatandaş katıldı.





23 Nisan etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajları veren vatandaşlar, “Milli bayramlarımız çok önemli sadece çocukların bayramı değil bizimde bayramımız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Böyle bir günde bizi bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.





“YAŞAM VADİSİNİ DENİZE KADAR ULAŞTIRACAĞIZ”





Kortej yürüyüşüne katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bizim için çok mutlu ve onurlu bir gün. Bugün 23 Nisan Yaşam Vadisi’nin 2’nci etabını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz ve evlatlarımıza hediye ediyoruz. İnşallah evlatlarımız yarınlarımızı daha güzel kurgulayacaklar. Yaşam Vadisi yaklaşık 700 bin metrekarelik bir kullanım ulaştı. Biz bunu 1 milyon 200 bin metrekareyle denize kadar ulaştıracağız. Beylikdüzü her zaman farkını gösteriyor. İnşallah İstanbul’un diğer 38 ilçesinde de aynı duyguyu hakim kılacağız. Ben inanıyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu İstanbul’un farklı noktalarında da farklı yaşam vadileriyle İstanbulluyu buluşturacak” dedi.





Yaşam Vadisi 2.etap açılış töreninin ardından Türk Pop müziğinin sevilen sanatçısı Yonca Lodi, şarkılarını çocuklar için seslendirdi.