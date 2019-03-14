(Görüntülü) Beylikdüzü’nde 108 kapasiteli öğrenci yurdu hizmete açıldı

YAŞAR Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu düzenlenen tören ile Beylikdüzü’nde hizmete açıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından hizmete girecek 25 projeden 20’incisi olan Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Yurdun açılış törenine CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur ve hayırsever iş insanı Yaşar Acar ile çok sayıda kişi katıldı. Kesilen kurdelenin ardından protokol, hizmete geçen yurdu gezdi. “BU TOPRAKLARDA İSTİYORUZ Kİ YENİ AZİZ SANCARLAR YETİŞSİN” Her zaman eğitime önem verdiklerini ifade eden CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Çalık, şunları söyledi: “Bugün 25 günde 25 eser açılışı içerisinde Yaşar Acar adlı hayırseverimizin katkılarıyla yapılan yurdu Beylikdüzü’ne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurdun hemen üzerinde Beylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan Aydın Örs Spor Salonu’muz bulunuyor. Beylikdüzü’nü yavaş yavaş ancak çok huzurlu bir şekilde inşa ettik. Burası başarılı çocukların yetiştiği Yaşam Vadisi’nin hemen bitişiğinde olan bir eğitim tesisi. Yaşam Vadisi’nin hemen bitişiğinde Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi tasarlıyoruz. Bu tesiste eğitim alan öğrenciler her yıl yurt dışından ödüllerle dönecek. Bizim de amacımız ve cabamız tamamen öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda yaşaması. Çocuklarımız bunu kullanacaklar. Tesisimiz inşallah 1 yıl içerisinde hayata geçecek. Aziz Hoca’dan da proje onaylarını aldık. Bizler, bu topraklarda yeni Aziz Sancarlar yetişsin istiyoruz. Evlatlarımızda o potansiyel var." YAŞAR ACAR FEN BİLGİSİ ÖĞRENCİ YURDU İş insanı Yaşar Acar’ın katkılarıyla faaliyete geçen ve 108 öğrenciye hizmet verecek yurt, 30 bin metrekarelik alan içerisinde yer alıyor. Barış Mahallesi Eğitim Vadisi Bulvarı’nda yer alan Yaşar Acar Fen Lisesi Öğrenci Yurdu’nda ayrıca, konferans salonu, yemekhane, idari birimler, müzik ve etüt odaları bulunuyor.